عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد من نيجيريا يصل النيجر ويجتمع بقائد التمرد

صدى البلد

التقى رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.


وحسبما أوردت قناة "RTN"، طالب قائد التمرد في النيجر الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع برفع العقوبات، التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.

مقرب من القيادة الجديدة يكشف الطريقة الوحيدة لحل الأزمة في النيجر


ونقلت القناة تصريحات رئيس وزراء النيجر الجديد الأمين زين، وقال إن "رئيس الدولة طلب منهم  شرح كل ما نود رؤيته في الأيام المقبلة، أي إلغاء هذه الإجراءات غير الإنسانية غير المقبولة".


وأضاف زين أن "السلطات الجديدة في النيجر منفتحة على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في البلاد".


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

ترشيحاتنا

وزير التعليم يطالب بزيادة أعداد المدارس الخاصة ويعد بتقديم التسهيلات اللازمة

تصادم 5 سيارات.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بالشرقية

صنع في مصر.. وزير النقل يشهد تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

فلسطين ترحب بتعيين السعودية سفيرا لديها وقنصلا عاما في القدس

لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر عقب استقرار دام لشهرين؟.. تقرير  يجيب

بشرى لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الأهلية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ