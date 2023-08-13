وفد من نيجيريا يصل النيجر ويجتمع بقائد التمرد

التقى رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.



وحسبما أوردت قناة "RTN"، طالب قائد التمرد في النيجر الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع برفع العقوبات، التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.



ونقلت القناة تصريحات رئيس وزراء النيجر الجديد الأمين زين، وقال إن "رئيس الدولة طلب منهم شرح كل ما نود رؤيته في الأيام المقبلة، أي إلغاء هذه الإجراءات غير الإنسانية غير المقبولة".



وأضاف زين أن "السلطات الجديدة في النيجر منفتحة على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في البلاد".



