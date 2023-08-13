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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احمِ أجهزتك من الاختراق.. أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية لعام 2023

أفضل برامج مكافحة
أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية لعام 2023

تتنوع برامج مكافحة الفيروسات بين مدفوعة ومجانية، لذا يبحث الكثيرين عن أفضل مضاد فيروسات مجاني وأكثرها فاعلية في ظل الانتشار السريع للبرامج الخبيثة، من أجل المساعدة في تأمين معلوماتك الشخصية التي يسعى الهاكرز لسرقتها من أجهزتك الذكية، مثل كلمات المرور أو البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان.

أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية لعام 2023

هناك العشرات من برامج مكافحة الفيروسات المتوفرة في السوق، كل منها يروج لحماية واسعة لأجهزتك من أحدث برامج الفدية والبرامج الضارة، ولكنك ستنفق الكثير من الأموال كل شهر أو سنويا من أجل هذه الحماية، إذا كنت تريد توفير المال، فأنت بحاجة إلى البحث عن أفضل برنامج مضاد فيروسات مجاني لجهازك، لذا سنساعدك من خلال مقالنا التالي في العثور على برنامج مميز متاح مجانا.

 

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1. أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية: Bitdefender:

هو برنامج مكافحة الفيروسات مجاني يعمل على نظام التشغيل ويندوز Windows يحافظ على أمان أجهزتك، على عكس معظم برامج مكافحة الفيروسات المجانية، يعمل Bitdefender في خلفية جهازك، ولا يعيق عملياتك اليومية، وهو فعال في إيقاف هجمات برامج الفدية، وسرقة العملات المشفرة، و عمليات التصيد الحديثة، وفيروس أحصنة طروادة، وعندما يكون هناك تهديد، يرسل برنامج Bitdefender إشعارا مما يسمح لك باتخاذ إجراء أو تجاهل التهديد المحتمل.

2. أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية: AVG:

يقدم برنامج AVG Internet Security Antivirus إصدار مجانيا غنيا بالميزات، مثل أدوات حظر البريد الإلكتروني العشوائي والتصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى الحماية من برامج التجسس وبرامج الفدية والحماية من الفيروسات؛ والروابط المشبوه وحماية التنزيل من البرامج الضارة؛ وتحديثات الأمان في الوقت الفعلي.

3. أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية:Malwarebytes:

يعد هذا البرنامج من أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية لأجهزة ماك وأندرويد، يعمل بشكل جيد لردع عمليات التصيد الاحتيالي وحظر عناوين URL الضارة، وإزالتها بشكل فعال.

4. أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية: Avast:

يعد Avast أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية، له فوائده وميزاته، ولديه عدة إصدارات تعمل على أجهزة ويندوز وماك وأندرويد وآيفون، باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات المجاني من Avast، ستتلقى اكتشافا دقيقا في الوقت الفعلي للتهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، وإذا اكتشف البرنامج سلوكًا مشبوهًا فهو يعمل بشكل استباقي للحد من انتشار البرمجيات الخبيثة وينشئ جدار أمان محسنًا حتى للحسابات المجانية.

5. أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية: Avira:

يتوفر Avira لأجهزة ويندوز وأندرويد ةآيفون و Mac، ويوفر حماية شاملة إلى حد ما ضد العديد من التهديدات الرقمية، على الرغم من أن نسخته المجانية مصممة لملاحقة برامج الفدية والبرامج الإعلانية وبرامج التجسس والجذور الخفية وأحصنة طروادة والديدان والتصيد الاحتيالي والقرصنة للحصول على مجموعة شاملة للحفاظ على أمان أجهزتك، ويعمل برنامج مكافحة الفيروسات المدعوم بالذكاء الاصطناعي على زيادة حماية الجهاز إلى أقصى حد باستخدام التكنولوجيا المستندة إلى السحابة لمنع استنزاف موارد النظام.
 

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