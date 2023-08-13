عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألم وعار .. بابا الفاتيكان يستنكر حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان السياسيين اليوم الأحد، على معالجة "الجرح المفتوح" لوفيات المهاجرين في البحر المتوسط ​​، قائلا: إنه كان يصلي من أجل 41 شخصا لقوا حتفهم في غرق سفينة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال البابا فرانسيس، بعد صلاة الملائكة الأسبوعية: بكل من الألم والخزي ، يجب أن نعلن أنه منذ بداية العام ، مات بالفعل ما يقرب من 2000 رجل وامرأة وطفل في ذلك البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأضاف أشجع القوى السياسية والدبلوماسية التي تحاول مداواة هذا الجرح بروح من التضامن والأخوة ، وكذلك جهود أولئك الذين يعملون على منع حطام السفن وإنقاذ المهاجرين.

وتتكرر الكوارث المميتة حيث يحاول المهاجرون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا، حيث لقي أكثر من 22 ألف شخص حتفهم أو فُقدوا في مياهها منذ عام 2014 ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن مسؤولي الميناء في جزيرة صقلية الإيطالية انتشلوا جثة واحدة يوم الأحد بعد انقلاب قارب يقل 13 مهاجرا مساء السبت قبالة جزيرة ماريتيمو القريبة. كما تم افتراض وفاة شخص آخر.

قالت السلطات الفرنسية ، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم يوم السبت بعد أن انقلب قارب مهاجرين كان يحاول عبور القناة من فرنسا إلى بريطانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ، وربما يكون شخصان آخران في عداد المفقودين.

كما دعا البابا للصلاة من أجل أوكرانيا وضحايا حرائق الغابات في ماوي في هاواي. وصل عدد قتلى تلك الحرائق إلى 93 يوم السبت ، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تذبذب في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

مقتل 55 شخصا وتضرر مليون آخرين بسبب الأمطار والفيضانات في بنجلاديش

الشرطة التشيكية تضبط 646 كيلو كوكايين في شحنة موز

تركيا .. أردوغان يتطلع إلى قمة مع بوتين في أغسطس

إصابة 3 أشخاص وفقدان آخرين بعد انفجار منزل في بنسلفانيا | فيديو

آلاف الأفغان في مأزق بعد عامين من سقوط كابول..هل يحنث سوناك بوعد المملكة المتحدة؟|تقرير

محللون: قادة الانقلاب في النيجر واثقون من تمسكهم بالسلطة.. تقرير

رغم توتر العلاقات .. زعماء الغرب يرحبون بوجود الصين بمحادثات السلام الأوكرانية

مقتل امرأة في منطقة خاركيف وسط تصاعد القصف الروسي

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال: بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي في 11 شركة

المجلس العسكري في النيجر يعلن عن انفراجة كبيرة للأزمة.. تفاصيل

انتشر داخل 50 دولة.. هل يواجه العالم متحورا جديدا من فيروس كورونا

تحول مفاجئ .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الحكومة تدرس تداول العقارات في البورصة لتوفير النقد الأجنبي

ألم وعار .. بابا الفاتيكان يستنكر حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

فيديو

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ