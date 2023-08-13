ألم وعار .. بابا الفاتيكان يستنكر حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط

حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان السياسيين اليوم الأحد، على معالجة "الجرح المفتوح" لوفيات المهاجرين في البحر المتوسط ​​، قائلا: إنه كان يصلي من أجل 41 شخصا لقوا حتفهم في غرق سفينة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال البابا فرانسيس، بعد صلاة الملائكة الأسبوعية: بكل من الألم والخزي ، يجب أن نعلن أنه منذ بداية العام ، مات بالفعل ما يقرب من 2000 رجل وامرأة وطفل في ذلك البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأضاف أشجع القوى السياسية والدبلوماسية التي تحاول مداواة هذا الجرح بروح من التضامن والأخوة ، وكذلك جهود أولئك الذين يعملون على منع حطام السفن وإنقاذ المهاجرين.

وتتكرر الكوارث المميتة حيث يحاول المهاجرون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا، حيث لقي أكثر من 22 ألف شخص حتفهم أو فُقدوا في مياهها منذ عام 2014 ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن مسؤولي الميناء في جزيرة صقلية الإيطالية انتشلوا جثة واحدة يوم الأحد بعد انقلاب قارب يقل 13 مهاجرا مساء السبت قبالة جزيرة ماريتيمو القريبة. كما تم افتراض وفاة شخص آخر.

قالت السلطات الفرنسية ، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم يوم السبت بعد أن انقلب قارب مهاجرين كان يحاول عبور القناة من فرنسا إلى بريطانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ، وربما يكون شخصان آخران في عداد المفقودين.

كما دعا البابا للصلاة من أجل أوكرانيا وضحايا حرائق الغابات في ماوي في هاواي. وصل عدد قتلى تلك الحرائق إلى 93 يوم السبت ، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.