تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 350 شاحنة و 565 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 198 شاحنة و 499 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 152 شاحنة و 66 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس ، بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890 طن بضائع و 145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 463 سيارة بوزن 926 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة SEA WAVE1 وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها .

