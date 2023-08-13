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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن  وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 350 شاحنة  و 565 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 198 شاحنة  و 499 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 152 شاحنة و 66 سيارة . 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة  بوسيدون اكسبريس ، بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890  طن بضائع و 145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 463 سيارة بوزن 926 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة SEA WAVE1 وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها .
 

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