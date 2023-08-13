إخفاق تام.. الدول الغربية تيأس من الهجوم المضاد الأوكراني وتفكر في آخر

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، أن الدول الغربية كانت تأمل في أن يساعد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، في إجبار روسيا على الدخول في مفاوضات بحلول هذا الشتاء إذا نجح الهجوم، ولكن هذا لم يعد وارد الآن.

وقالت وول سترست جورنال نقلا عن دبلوماسيين غربيين، إن الإدارة الأمريكية ومعها الإدارات الغربية كانوا يأملون في أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى إلحاق ضرر بـ القوات الروسية بما يكفي لجلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات هذا الشتاء لإجراء مفاوضات جادة حول التسوية، ولكن يبدو أن فرص حدوث ذلك ضئيلة الآن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الاستراتيجيين والسياسيين العسكريين في الغرب بدأوا في التفكير في هجوم أوكراني مضاد آخر في ربيع عام 2024.

كما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، نقلا عن ضابط عسكري أمريكي درب القوات الأوكرانية، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" كان يأمل حدوث معجرة من الهجوم الأوكراني المضاد كما وعدت كييف، مضيفا: "ولكن لا يمكن شن حرب على أساس التفاؤل".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الإخفاقات في الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية أدت إلى تبادل الاتهامات بين كييف وحلفائها.