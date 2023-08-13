محافظ جنوب سيناء: لجنة عليا لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع "جرين شرم"

أصدر محافظ جنوب سيناء خالد فوده، قرارا بتشكيل لجنة عليا مخصصة بمشروع "جرين شرم" لمتابعة تقدم وتنفيذ أنشطة المشروع وتذليل أية عقبات ومصاعب تعيق تنفيذ المشروع .

جاء ذلك خلال مشاركته ،اليوم الأحد، في ورشة عمل بعنوان "شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة" بحضور ومشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، وسليفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة وممثلى وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ومدير مطار شرم الشيخ، وممثلي القطاع السياحي، وممثلي جميع الجهات المعنية .

واستعرض المحافظ عددا من الإجراءات التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية لتفعيل وتأصيل مفهوم المدن المستدامة متمثلا في مدينة شرم الشيخ، وذكر على سبيل المثال وليس الحصر عددا من مشروعات البنية التحتية والخدمية في هذا المجال، مؤكدا أنه تم تخطيطها وتنفيذها على أسس ومعايير مستدامة في تكامل واتساق مع مشروع جرين شرم منها مشروعات الطرق والكباري بالمعايير الدولية من هيئة المواصفات، وزراعة لاندسكيب بامتداد تلك الطرق ، وتجهيز حارة للدراجات بجميع طرقات المدينة مع إنشاء عدة محطات للدراجات، مع توزيع ما يقرب من 150 دراجة على الشباب بالمدينة.

وأضاف المحافظ أنه من المشروعات الهامة ايضا مشروعات الطاقة الشمسية سواء بواسطة الدولة وبمشاركة القطاع السياحي والفنادق في تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح مباني الفنادق بطاقة اجمالية تصل الى 4.5 ميجاوات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وأشار إلى أن اجمالي القدرة الكهربية المنتجة حاليا من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ تصل إلى 40 ميجا وات / ساعة سوف تصل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية إلى 50 ميجا وات ساعة تمثل حوالي 17.5% من أقصى حمل كهربي عام 2021 وبما يقلل من الانبعاثات الكربونية بحوالي 125 طنا نتيجة لاستخدام الطاقة الخضراء النظيفه، بالاضافة إلى إنارة المدينة بأعمدة كهربائية تعمل بألواح الطاقة الشمسية بإجمالي 1723 عمود إنارة، وانشاء 5 محطات للطاقة الشمسية بشرم الشيخ بقدرة إجمالية تقدر ب 35 ميجا وات ومن المستهدف زيادة محطات الطاقة الشمسية لتصل لتغطية المدينة بالطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 160 ميجا وات .

ولفت المحافظ خلال كلمته أنه من أبرز الإجراءات والمشروعات التي قامت بها جنوب سيناء في إطار تحويل شرم الشيخ إلى جرين شرم هي مشروعات النقل صديقة البيئة حيث تم تأهيل شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية بتزويد جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والاتوبيسات بوحدات شحن للسيارات الكهربائية ودعوة تجهيز الفنادق بمحطات شحن كهربي للسيارات والأتوبيسات هذا اضافة إلى إقامة جراج ومحطة شحن كبرى لـ 150 أتوبيسا كهربائيا بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي ذات السياق، أكد المحافظ علي تجهيز جميع محطات الوقود بشرم الشيخ لتزويد السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وتشجيع تحويل جميع التاكسيات للعمل بالغاز .

وقال المحافظ إن المحافظة قامت بإتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية والساحلية بها وخاصة شرم الشيخ وذلك بتشجيع استخدام أكياس من المنتجات الورقية والقماش، موضحا أنه نظرا لاحتضان مدينة شرم الشيخ لاثنين من أفضل وأشهر المحميات الطبيعية في مصر والعالم هما محمية رأس محمد، ومحمية نبق، فقد تم بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بتنظيم الأنشطة البحرية بالمحميتين بالمدينه وتحديدا اماكن الصيد والغطس والسياحة، ووضع كل المحددات والمحاذير بالمنطقة للحفاظ على البيئة البحرية والبرية وتفعيل المنظومه الالكترونيه للمراقبة والتتبع والأنشطة البحرية بخليج العقبة، مضيفا أنه تم وضع وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها السائله والصلبه ومخلفات الوقود وتحسين إدارة النفايات مع تحرير اعادة التدوير .

وأشار المحافظ إلى تنفيذ مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ كأول مبنى حكومي أخضر ذكي بجنوب سيناء ضمن مشروع المثلث الاخضر، مؤكدا علي أهمية الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص والسياحي وكذلك مجلس مدينة شرم الشيخ لدعم تجربة استخدام تكنولوجيات حديثة للبيئة قليلة الانبعاثات الكربونية والغازات .

وأكد أهمية دعم مشروع شرم جرين للمجتمعات المحلية وإحداث التنمية الشاملة لقاتني المحميات الطبيعية كجزء من المشروع، موضحا أنه إلتزام المحافظة بالتعاون الكامل في إطار تكاملي مع وزارة البيئة وجميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة للمساهمة في تخطيط وتنفيذ المشروع باعتبار ذلك حجر الزاوية والأساس في ضمان استمرار نجاح مشروع جرين شرم .