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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق اشتريها.. سيارات المعاقين الكهربائية بلا جمارك أو ضرائب.. تفاصيل

سيارة معاقين
سيارة معاقين

اعلن رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري أن السيارات الكهربائية التي تباع لأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم في مصر معفاة من الجمارك ومن الضرائب المختلفة .

 

واضاف الغتوري ، خلال تصريحات تلفزيونية ان ذو الاحتياجات الخاصة والذين لديهم أسباب لعدم القدرة على القيادة تكون السيارات المتاحة لهم بدون ضرائب والأمر تم اعلانه وفق القانون رقم 10 لعام 2018 ، و أن السيارات الخاصة بالمعاقين ليس عليها جمارك أوضريبة قيمة مضافة سواء كانت السيارة الكهربائية لشخص معاق اعاقة كاملة أو غير كاملة. 

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ووضح أن التعديلات التي تم الاعلان عنها في الأيام الأخيرة بخصوص الجمارك ولائحتها تستهدف في المقام الأول تسهيل اجراءات الافراج الجمركي مؤكداً أنهم يتناقشون بصورة مباشرة مع المجتمع خاصة أصحاب التجارة والمسئولين في كل الجهات التي لها علاقة بالجمارك لتطبيق تيسيرات في عملية الاستيراد أو التصدير لتشجيع عمليات الاستثمار في مصر. 

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على الخطوات اللازمة للحصول على سيارة معاقين لعام 2023 :

 

1 - التوجه إلى وزارة التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

2 - يجب أن يجيب المتقدم للحصول على سيارة على جميع البيانات الموجودة على موقع https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

، ومنها: (البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية -العنوان- الوظيفة – التليفون- تحديد نوع الاعاقة طبقا للقانون (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسيه – امراض دم – امراض قلب).

3 - مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- اذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب مرض ما، يقوم بتحديد البيانات التالية: (اسم ولي الأمر – الرقم القومي – صفته بالنسبة لحامل الطلب من ذوى الإعاقة.

4 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.

5 - اختيار الجمرك الذي يرغب المعاق في الحصول على السيارة منه.

6 - يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية التي قمت بتسجيلها في الخطوات السابقة، ويحدد مكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.

7 - لا يمكن الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات معاقين مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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