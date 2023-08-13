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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرد رافينيا.. شوط أول سلبي بين برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وخيتافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة ٤٢ حصول رافينيا، لاعب برشلونة على بطاقة ثانية، ثم أشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أرواخو – جوليس كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة رافينيا خيتافي الدوري الإسباني بطولة الدوري الإسباني

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