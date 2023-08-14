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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Galaxy S22 Ultra عملاق سامسونج فى السعودية.. اعرف سعره

Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Ultra 5G

يعطيك جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G الرائد أفضل تجربة ممكنة مع نظام أندرويد، كما أنه أرخص قليلاً من شقيقه الأحدث سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى السعودية لسعة 128 جيجابايت 2980 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت إلى 2840 ريال، وسعة 512 جيجابايت 3380 ريال.

وطرح جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G إطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

جاء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13  مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Galaxy S22 Ultra 5G

يأتي جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع نسخة ذاكرة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت مع سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الاهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتى 60 فريما فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Galaxy S22 Ultra 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ببطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

ودعم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G القلم الإلكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد  سامسونج الشهير.

تستطيع شراء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، والأبيض، وبورجوندي، والأخضر، والجرافيتي، والأحمر، والأزرق السماوي، والبنفسجي.

Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونج Samsung أندرويد Samsung Galaxy S22 Ultra 5G السعودية

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