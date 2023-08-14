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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Galaxy S21 Ultra.. جوال رائد بسعر مغري فى الكويت

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

بالرغم من إصدار نسختين أحدث من جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G، إلا أنه مازال منافساً قوياً يستطيع تقديم تجربة رائدة بسعر استثنائي من علامة سامسونج.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G فى الكويت 128 جيجابايت مقابل 310 دينارا كويتيا.

يأتى جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

جاء جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 و 16 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية 128، 256، و512 جيجابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم  جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الاهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الإهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يحمل جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير، وكذلك يدعم قلم سامسونج.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

تستطيع شراء جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G في 7 ألوان هي أسود الفانتوم، سيلفر الفانتوم، تيتانيوم الفانتوم، الكحلى، الأزرق الفانتوم، والبني الفانتوم.

Samsung Galaxy سامسونج Samsung Galaxy S21 Ultra 5G الكويت

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