مستوى متدني وبيدعوا خفة الظل.. ماجدة خيرالله تهاجم مسلسل سيب وأنا أسيب

أعربت الناقدة ماجدة خير الله، عن استيائها الشديد من مسلسل “سيب وأنا أسيب”، الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد .

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل”، عبر قناة صدى البلد 2: “اللي ضايقني في مسلسل سيب وأنا أسيب حاجتين.. الحاجة الأولى هي تكرار الشتائم.. الناس بتشتم بعضها في المسلسل كأنه هزار وده شي منبوذ جدا كنوع من أنواع خفة الدم وده بيحصل طول الوقت في المسلسل، والحاجة التانية هو تكرار هنا الزاهد بنفس الأداء في كل مرة”.

وأضافت ماجدة خير الله: “أنا مقدرش أقول ده نص مكتوب ولا اجتهاد من الممثلين ولو كان اجتهاد من الممثلين فين المخرج وائل إحسان ، من اللي بيحصل ده.. رنا أبو الريش عملت مسلسل قبل كده والناس كلها أشادت بيه وهي قالت أنا مكتبتش الكلام ده ودي مشكلة تانية”.

واختتمت ماجدة خير الله: “في جنوح في تصرفات الأبطال في المسلسل ومستوى الحوار متدنى وإدعاء خفة الظل ودي حاجات خلتني اتكلم عن اللي بيحصل.. كلام سخيف مينفعش يتقال من ممثلة أو حتى راجل”.

تصدر مسلسل"سيب وأنا أسيب"الذي يذاع عبر منصة شاهد الإلكترونية تريند موقع التغريدات القصيرة"تويتر"بعد عرض حلقته السابعة والثامنة اليوم.

مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

وبدأ عرض وإطلاق أولى حلقات مسلسل "سيب وأنا أسيب" عبر منصة شاهد الرقمية في أواخر شهر يوليو الماضي وتحديدا يوم 22 من شهر يوليو، وذلك في كل يوم سبت يعرض من المسلسل حلقتين جديدتين وقد عرضت الحلقتان 5 و6 يوم السبت الماضي على منصة شاهد.

تكون مسلسل 'سيب وأنا اسيب" من 10 حلقات، عُرضت منه حتى الآن 6 حلقات، واليوم سيتم عرض الحلقتين 7 و8 على منصة شاهد الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل "سيب وأنا اسيب " في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

ونجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية.