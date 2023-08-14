استقرار أسعار الدولار وتراجع "اليورو" وتباين الإسترليني في بداية تعاملات اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، فيما تراجعت العملة الأوروبية "اليورو"، وتباين الجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم /الاثنين/، في البنوك العاملة بمصر.

وعالميا، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097% إلى 102.95، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02، في حين انخفض الين الياباني أدنى مستوياته خلال العام مقابل الدولار، لينزل لما دون مستوى 145 قبل أن يلتقط أنفاسه بعض الشيء.

وتراجعت العملة الأوروبية "اليورو" 0.12% إلى 1.0931 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.2675 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي 0.42% إلى 0.6470 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5963 دولار.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعًا ما بين (5-13) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.60 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.71 جنيه للشراء و33.91 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.75 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني استقرارًا في الشراء، وتراجعا في البيع بقيمة 10 قروش.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.95 جنيه للشراء و39.19 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.07 جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.15 جنيه للشراء و39.28 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.28 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.