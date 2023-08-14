عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية في معرض التراث بالجيزة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الانشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار اوقات الفراغ وصولا الي الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة في معرض التراث والحرف اليدوية ، الذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر ووزارة التنمية المحلية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفندق بيراميزا الدقى في الفترة من 12 – 14 أغسطس الجاري وبمشاركة دول ( اليمن والصين ، الهند ، بيرو ، المغرب ، فلسطين، السودان ) ومحافظات ( الجيزة -الوادي الجديد - أسوان - الفيوم - البحيرة -المنوفية).

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 36320 طن قمامة ومخلفات مباني

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة بالمحافظة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها (الرزين - اكسسوارات - شنط - اباجورات الخيط - المكرمية) وذلك بهدف منحهم فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة واتاحه الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي تتضمنها فعاليات المعرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

الشرقية.. مهرجان الخيول العربية الأصيلة نهاية سبتمبر

ضبط مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

إصابة فرد أمن بمعهد خدمة إجتماعية إثر تعدي من آخرين بالشرقية

هند حازم عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة البارلمبية

مصرع شخص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوات توعوية عن مخاطر الإدمان

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

العناية الإلهية تنقذ 21 شخصا من الموت فى تصادم أتوبيسين بالشرقية.. أسماء

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: تجربة الحكومة اليمينة الكاملة فشلت

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

نشرة الحوادث| أحمد فلوكس فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

هدف استراتيجي للقضية الفلسطينية.. سر اجتماع السيسي مع زعماء هذه الدول بالعلمين

روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تفوق سرعة الصوت

خبيرة تغذية توضح طريقة آمنة لإنقاص الوزن بمعدل 5 كيلو أسبوعياً.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ