أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية في معرض التراث بالجيزة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الانشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار اوقات الفراغ وصولا الي الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة في معرض التراث والحرف اليدوية ، الذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر ووزارة التنمية المحلية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفندق بيراميزا الدقى في الفترة من 12 – 14 أغسطس الجاري وبمشاركة دول ( اليمن والصين ، الهند ، بيرو ، المغرب ، فلسطين، السودان ) ومحافظات ( الجيزة -الوادي الجديد - أسوان - الفيوم - البحيرة -المنوفية).

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة بالمحافظة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها (الرزين - اكسسوارات - شنط - اباجورات الخيط - المكرمية) وذلك بهدف منحهم فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة واتاحه الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي تتضمنها فعاليات المعرض.