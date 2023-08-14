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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| عصام كاريكا: محمد رمضان بتاع شو وبيستفز الناس .. ماجدة خيرالله تهاجم مسلسل سيب وأنا أسيب

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

 

عصام كاريكا: محمد رمضان بتاع شو وبيستفز الناس

كشف المطرب والمحلن  عصام كاريكا، رأيه في تصرفات الفنان محمد رمضان، وظهوره في الحفلات بدون ملابس.

وقال عصام كاريكا، في تصريحات تليفزيونية : "الفنان محمد رمضان لا يراعي شعور جمهوره، متابعًا: محمد رمضان بتاع شو أوي وبيستفز الناس وفيه غلابة كتير بتشوفه، شارك جمهورك وقول أنك كسبت فلوس وأحمد ربنا، إنما متطلعش تحط الفلوس جنبك كده، ورقة منهم تعيش أسرة شهر.

 

اعتزال عادل إمام .. ارتباط عمرو دياب| شائعات هزت الوسط الفني

خرج عدد كبير من الشائعات الفترة الماضية التى ضربت الوسط الفنى وتسببت فى حالة من الجدل الواسع ولعل أبرزها شائعة اعتزال الزعيم عادل إمام وانفصال أحمد فهمى وهنا الزاهد وكان سبقهما شائعة طلاق جوري بكر، وأحمد سعد، هي الأخيرة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز شائعات الطلاق التي لاحقت النجوم.

تصدر الزعيم عادل إمام، قائمة البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، بعد انتشار شائعة اعتزاله ومرضه مجددا، وهي الشائعة التي تتكرر دوما في ظل غيابه عن الساحة.

 

مستوى متدني وبيدعوا خفة الظل.. ماجدة خيرالله تهاجم مسلسل سيب وأنا أسيب

أعربت الناقدة ماجدة خير الله، عن استيائها الشديد من مسلسل “سيب وأنا أسيب”، الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد .

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل”، عبر قناة صدى البلد 2: “اللي ضايقني في مسلسل سيب وأنا أسيب حاجتين.. الحاجة الأولى هي تكرار الشتائم.. الناس بتشتم بعضها في المسلسل كأنه هزار وده شي منبوذ جدا كنوع من أنواع خفة الدم وده بيحصل طول الوقت في المسلسل، والحاجة التانية هو تكرار هنا الزاهد بنفس الأداء في كل مرة”.

 

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

شارك عبد الله عمرو دياب صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق انستجرام , وظهر عبدالله وهو يحتضن صديقته بـ إطلالة رومانسية.

وطرح النجم عمرو دياب أول دويتو غنائى مع نجله عبدالله بعنوان ياليل، وذلك من خلال عدد كبير من المنصات الرقمية والمحطات الراديو.\

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب نفسه ومن توزيع أحمد ابراهيم أما الميكساچ و ديچتال ماستر لأمير محروس.

 

ارتباط عمرو دياب محمد رمضان عصام كاريكا اعتزال عادل إمام عمرو دياب عادل إمام الاخبار العالميه والمحلية الناقدة ماجدة خير الله

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