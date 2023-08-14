اعتزال عادل إمام .. ارتباط عمرو دياب | شائعات هزت الوسط الفني

خرج عدد كبير من الشائعات الفترة الماضية التى ضربت الوسط الفنى وتسببت فى حالة من الجدل الواسع ولعل أبرزها شائعة اعتزال الزعيم عادل إمام وانفصال أحمد فهمى وهنا الزاهد وكان سبقهما شائعة طلاق جوري بكر، وأحمد سعد، هي الأخيرة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز شائعات الطلاق التي لاحقت النجوم.

عادل إمام

تصدر الزعيم عادل إمام، قائمة البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، بعد انتشار شائعة اعتزاله ومرضه مجددا، وهي الشائعة التي تتكرر دوما في ظل غيابه عن الساحة.

ونفى المنتج عصام إمام - شقيق عادل إمام - ما تردد من شائعات حول اعتزال الزعيم، معربا عن غضبه بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر.

وتكررت شائعات اعتزال عادل إمام، وتدهور حالته الصحية، وغيرها من الشائعات التي ظلت تلاحقه خلال فترة اختفائه عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة.

انفصال أحمد فهمى وهنا الزاهد

وفي شهر يوليو الماضي، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء متلفز لها في دبي، عن حياتها الفنية والخاصة، وردت على شائعات طلاقها، وسبب عدم إنجابها حتى الآن.

ونفت هنا الزاهد شائعات طلاقها من الفنان أحمد فهمي التي ترددت خلال الفترة الماضية، وعلقت قائلة: «لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها».

وعلم صدى البلد أن كل ما يشاع بشأن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تمامًا من الصحة.

وحرصت هنا الزاهد على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “مستر إكس” مع أحمد فهمي والحديث عن دورها وهي تلعب شخصية “حبيبته السابقة”.

وردا على سؤال الصحفيين عن حقيقة خلافها مع دانيا، لم تنكر هنا الزاهد الخلاف، ولكنها فضلت عدم الرد على الأمر قائلة:" أنا جاية النهارده أتكلم عن الفيلم بس ".

عمرو دياب وداليدا خليل

بينما ردت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، على شائعات ارتباطها بـ الهضبة عمرو دياب، التي أثيرت مؤخرا بسبب الصور التي التقطتها معه في الساحل الشمالي.

وقالت داليدا خليل، إنها تحب عمرو دياب كثيرا، وأن هذه الصور أول لقاء يجمع بينهما وكان لي الشرف، وعلقت: «هو كتير مهضوم وحدا قريب للقلب وكتير لذيذ .. ما قادرة اقول الا هيك».

وحول ما تردد حول ارتباطها بـ عمرو دياب، أجابت داليدا خليل، قائلة: «لا ابدا مش معقول واحد يعمل قصة حب من صورة يعني بعدين ردة الفعل كانت كتير مهضومة وما كان عندي إلا كل التعليقات الإيجابية بصراحة».

وكانت نشرت داليدا خليل عدة صور لها مع عمرو دياب وهو يقبلها وكتبت عليها الروح.

جوري بكر

نفت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها وأكدت في تصريحات لبرنامج لـ et بالعربي أن حسابها تم اختراقه وأنها تفاجأت بالمنشور، واللي عمل كده حد مش محترم.

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات.

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها قد نشرته العديد من المواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت جوري بكر: «وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

وتابعت جوري بكر: «مش عايزة حد يتواصل معايا في اى تفاصيل لاني مش هرد».

وفي أول رد فعل منها غير متوقع قامت جوري بكر، بحذف صورها مع زوجها من حساباتها على السوشيال ميديا

أحمد سعد

تصدرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد إثارتها الجدل بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع".

ظهرت علياء بسيوني ؛ زوجة الفنان أحمد سعد ببطن منتفخة خلال أحدث ظهور برفقة زوجة المنتج هاني محروس .

وينتظر أحمد سعد مولودا جديدا ؛ رغم شائعات الطلاق التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.

أعلن الفنان أحمد سعد، في ٣٠ أبريل عام ٢٠٢٢ عن استقباله مولوده الأول من زوجته علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم «عليا» .

ونشر «أحمد سعد»، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته، وهو يحملها على يديه ويؤذن في أذنها، وعلق على الفيديو قائلا:«الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ (عليا أحمد سعد).. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار».

نانسي عجرم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت قبل عامين، بعد تداول خبر انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، ما دفع الأخير للرد عبر موقع Btrending اللبناني.

وقال فادي الهاشم في تصريحات لموقع Btrending اللبناني: "نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لا أفهم ماذا يحدث".

وتعود شائعة طلاق نانسي عجرم إلى الصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي نشر صورة لنانسي وزوجها عبر حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها بجزأ من أغنية نانسي "عاتب ولوم" من ألبومها الأخير، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق .. لو مش عشانا في حدّ بينا .. ممكن يضيع من الفراق".