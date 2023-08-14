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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ارتفاع توريد القمح المحلي لـ 139 ألفا و53 طنا بالمواقع التخزينية

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 139 ألفا و53 طنا منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الاثنين في المواقع التخزينية ومراكز التجميع وصوامع المحافظة بجانب الكميات الموردة خارج المحافظة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات حتى يوم 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين والموردين والتجار وتسليمهم مستحقاتهم أولا بأول مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز.


وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك لافتاً إلى اتخاذ اجراءات وخطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح.


من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين لافتا إلى توريد 52197 طنا و166 كجم لشون البنك الزراعي المصري وحوالي 21943 طنا و364 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 42359 طنا و197 كجم فضلاً عن توريد 9187 طنا و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 10950 طنا و447 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و2415 طنا و 755 كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 139053 طنا و و759 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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