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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد بـ قرى 4 مراكز وحي شرق

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بجميع ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة، مؤكدا على متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

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وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ ٤٤ حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج وحي شرق.

وأوضح أنه تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية أو ردم قواعد وسملات وذلك خلال حملات إزالات بهذه المراكز.

وشارك في الحملات اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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