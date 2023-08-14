النشرة الدينية.. أعظم تسبيح يجلب الرزق .. وهذا مقدار الكفارة حال عدم الوفاء بنذرين متتالين

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
بمشاركة 85 دولة.. علماء المسلمين يدينون حرق نسخ من المصحف الشريف
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