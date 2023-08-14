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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. أعظم تسبيح يجلب الرزق .. وهذا مقدار الكفارة حال عدم الوفاء بنذرين متتالين

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

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