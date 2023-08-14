لجنة من النقل تتفقد الصالات المتهالكة في فايد لاستبدالها بـ كباري للمشاة

تفقدت لجنة من مديرية الطرق بالإسماعيلية، التابعة لوزارة النقل، موقع صال عزبة ابو سليم لمعاينة موقعه و استبداله بكوبري مشاة للحفاظ علي سلامة المواطنين والاطفال، استجابة لطلب إحاطة مقدم من النائب سامي سليم عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية عن الدائرة الثالثة.

يذكر أن النائب سامي سليم قد تقدم بطلب لاستبدال الصال بكوبري مشاة آمن لعبور المواطنين ضمن خطة الانشاء للعام الحالي.

ورافق اللجنة التابعة لوزارة النقل محمد عطية مدير مكتب النائب سامي سليم بالدائرة الثالثة.

وتقدم عضو مجلس النواب بطلب للواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، بطلب الموافقة علي استبدال الصالات المتهالكة علي ترعة السويس في نطاق مركز فايد وذلك حفاظا علي الأهالي وأبنائهم الطلاب الذين يعبرون علي هذه الصالات بشكل يومي.

وتضمن الطلب اصلاح صال عزبة الصعايدة بقرية سرابيوم، وصال عزبة ابو صقر بالهويس، صال حسيبة بابو سلطان، صال ابو سليم بالرباعية بابو سلطان، صال القرانوة بفايد، صال يوسف السباعي بكسفريت، صال الصيادين والبساينة بفنارة.

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