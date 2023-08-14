الإمارات.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأضافت الأرصاد الإماراتية في بيانها اليومي، أن الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:21 والمد الثاني عند الساعة 00:34 والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

ووفقا لأرصاد الإمارات، فإن بحر عمان سيكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 03:10 والمد الثاني عند الساعة 54:20 والجزر الأول عند الساعة 56 :15 والجزر الثاني عند الساعة 49:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة - الحرارة العظمى - الحرارة الصغرى - الرطوبة العظمى - الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 33 50 20

دبي 45 31 55 25

الشارقة 45 32 50 25

عجمان 45 34 55 25

أم القيوين 46 31 50 25

رأس الخيمة 43 32 45 35

الفجيرة 40 29 90 50

العـين 46 33 45 10

ليوا 47 34 40 10

الرويس 46 31 70 30

السلع 46 33 80 25

دلـمـا 41 33 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 33 85 35

أبو موسى 39 33 85 35.