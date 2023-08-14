سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية تابعة للشاباك في قطاع غزة

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، اليوم الإثنين، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للشاباك الإسرائيلي في قطاع غزة.

بدورها، ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرة بدون طيار تابعة لإسرائيل قد سقطت في حي الزيتون في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، زعمت أجهزت الأمن الإسرائيلية، إحباط خلية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كانت تخطط لاختطاف جنود وتنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجير ضد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" إنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، تم اعتقال تسعة فلسطينيين الشهر الماضي للاشتباه في تورطهم في إنشاء خلية تعمل لصالح حماس في قرية بدو الواقعة إلى الشمال الغربي من القدس المحتلة.

وبحسب مزاعم الشاباك "كشفت التحقيقات عن تورطهم في التخطيط لهجوم لاختطاف جندي، وقاموا بتسليح أنفسهم وأعدوا متفجرات وعبوات ناسفة".