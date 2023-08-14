هي دي الهدايا ولا بلاش..سيارة الإعلامية غدير حسان تفاجئ الجميع|اعرف السعر والتفاصيل

احتلت صور الاعلامية غدير حسان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، بعد ظهورها بجانب احد سيارات شركة مرسيدس، حيث تبين أن هذه النسخة هدية خاصة من زوجها بمناسبة يوم ميلادها، وسط تفاعيل كبير من رواد السوشيال ميديا ابرزها "هي دي الهدايا ولا بلاش".

سيارة الاعلامية غدير حسان

ومن المعروف عن الاعلامية غدير حسان شغلها العديد من البرامج والاعمال الفنية، ابرزهم مسلسل تامر وشوقية الجزء الأول عام 2006، ومسلسل عرض خاص، بالاضافة إلى تقديم عدد من البرامج في الكثير من المحطات التليفزيونية والاذاعية.

سيارة الاعلامية غدير حسان

وعلقت غدير حسان عبر صفحتها الخاصة بموقع انستجرام : عمري ما انبهرت بحاجة في حياتي بس من يوم ما انت دخلت حياتي وعرفت تعلمني يعني ايه حب وسعادة واحتواء، وعمرك ما قصرت ولا عجزت انك كل يوم تبهرني ربنا مايحرمنيش منك ويحفظنا ويحصننا بحصنة المنيع، وذلك تعبيرًا عن حبها لزوجها بمناسبة هذه الهدية.

مرسيدس E300

سيارة الاعلامية غدير حسان تفاجئ الجميع

تأتي السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع من انتاج شركة مرسيدس الالمانية، وتعد واحدة من ابرز السيارات العصرية التي تتمتع باطلالة الكوبية "كابورليه" ذات السقف المكشوف مع امكانية الطي، وتحمل هذه النسخة موديل E300، مع لون ابيض ناصع وغطاء احمر اللون خاص بالسقف، إلى جانب الكثير من التجهيزات الاخرى.

سيارة الاعلامية غدير حسان

وتقدم السيارة بمحرك 2000 سي سي تيربو، يضخ 258 حصان، ومع 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية.

مرسيدس E300

ويذكر أن السيارة مرسيدس E300 تقدم بسعر يصل لـ 4 ملايين جنيه.