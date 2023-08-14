عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هي دي الهدايا ولا بلاش..سيارة الإعلامية غدير حسان تفاجئ الجميع|اعرف السعر والتفاصيل

سيارة الاعلامية غدير
سيارة الاعلامية غدير حسان

احتلت صور الاعلامية غدير حسان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، بعد ظهورها بجانب احد سيارات شركة مرسيدس، حيث تبين أن هذه النسخة هدية خاصة من زوجها بمناسبة يوم ميلادها، وسط تفاعيل كبير من رواد السوشيال ميديا ابرزها "هي دي الهدايا ولا بلاش".

مرسيدس EQS 580 الكهربائية تنضم لاسطول سيارات شرطة دبي .. صور

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 .. اعرف بكام

سيارة الاعلامية غدير حسان

ومن المعروف عن الاعلامية غدير حسان شغلها العديد من البرامج والاعمال الفنية، ابرزهم مسلسل تامر وشوقية الجزء الأول عام 2006، ومسلسل عرض خاص، بالاضافة إلى تقديم عدد من البرامج في الكثير من المحطات التليفزيونية والاذاعية.

سيارة الاعلامية غدير حسان

وعلقت غدير حسان عبر صفحتها الخاصة بموقع انستجرام : عمري ما انبهرت بحاجة في حياتي بس من يوم ما انت دخلت حياتي وعرفت تعلمني يعني ايه حب وسعادة واحتواء، وعمرك ما قصرت ولا عجزت انك كل يوم تبهرني ربنا مايحرمنيش منك ويحفظنا ويحصننا بحصنة المنيع، وذلك تعبيرًا عن حبها لزوجها بمناسبة هذه الهدية.

 مرسيدس E300 

سيارة الاعلامية غدير حسان تفاجئ الجميع

 

تأتي السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع من انتاج شركة مرسيدس الالمانية، وتعد واحدة من ابرز السيارات العصرية التي تتمتع باطلالة الكوبية "كابورليه" ذات السقف المكشوف مع امكانية الطي، وتحمل هذه النسخة موديل E300، مع لون ابيض ناصع وغطاء احمر اللون خاص بالسقف، إلى جانب الكثير من التجهيزات الاخرى.

سيارة الاعلامية غدير حسان

وتقدم السيارة بمحرك 2000 سي سي تيربو، يضخ 258 حصان، ومع 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية.

 مرسيدس E300 

ويذكر أن السيارة مرسيدس E300 تقدم بسعر يصل لـ 4 ملايين جنيه.

غدير حسان الإعلامية غدير حسان مرسيدس سيارة هدية هدية الاعلامية غدير حسان E300 مرسيدس E300

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

موضوعات متعلقة

اشتريها بـ 25 ألف جنيه.. اركب عربية مستعملة بهذا السعر

سانج يونج تقدم نسختها الكهربائية الجديدة Torres EVX | صور

بظهر رياضي.. كيا تكشف عن K3 الجديدة| صور

الأسعار الجديدة لـ ستروين C3 Aircross الجديدة 2023

سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

ستروين C4 موديل 2023 .. تعرف على سعرها الجديد

أسعار سيارات جيتور الجديدة بعد طرحها في السوق المصري | صور

أرخص سعر لـ ميتسوبيشي أكليبس كروس موديل 2023 .. صور

ترشيحاتنا

التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

نفسي ألتزم في الصلاة ومش عارف.. دار الإفتاء تقدم النصيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ