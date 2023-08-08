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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس EQS 580 الكهربائية تنضم لاسطول سيارات شرطة دبي .. صور

شرطة دبي تضم مرسيدس EQS
شرطة دبي تضم مرسيدس EQS 580 الكهربائية

تواصل شرطة دبي من تعزيز قوتها، بعد أن ضمت النسخة مرسيدس EQS 580 الكهربائية، والتي تعد واحدة من اقوى السيارات التي تحمل شعار النجمة الالمانية، والتي تنفرد بالكثير من القدرات الفنية القوية وخاصة من ناحية التسارع، إلى جانب تصميمها الخارجي والذي يجمع بين الفخامة والطابع الرياضي.

شرطة دبي تضم مرسيدس EQS 580 الكهربائية

مواصفات السيارة مرسيدس EQS 580 الكهربائية

 

تعتمد السيارة مرسيدس EQS 580 على محرك قوى، يستطيع أن يضخ طاقة اجمالية قدرها 516 حصانا، و855 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة.

شرطة دبي تضم مرسيدس EQS 580 الكهربائية

ويمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 676 كيلومتر عند شحن البطارية بالكامل، بينما تستطيع عبر قدراتها الفنية القوية الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة السكون 0، خلال قترة زمنية قدرها 4.3 ثانية فقط.

 

تحظى السيارة مرسيدس EQS 580 الكهربائية بقدمة عصرية تتسم بالشراسة، مع وجود جنوط رياضية انيقة، وحزمة من حساسات الحركة، وكاميرا محيطة، بالاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، ومجموعة من وسائد الحماية الهوائية، ونظام ترفيهي وصوتي، إلى جانب باقة من المكابح عالية الاداء وانظمة دعم قائد المركبة، مع تجهيزها بمظهر خارجي يجمع بين اللون الابيض والاخضر وهو السمة الخاصة بأسطول سيارات شرطة دبي.

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