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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| متاح الآن.. سجل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط .. وفتح باب التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 في هذا الموعد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تنسيق المرحلة الثانية 2023 … ذكاء اصطناعي حلوان تكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للادبي .

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 60٪؜ بالمرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. يستعد طلاب الثانوية العامة للتسجيل غدا بالمرحلة الثانية وكتابة الرغبات للحصول على كليات القمة المتاحة.

متاح الآن.. سجل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ، وذلك بعد أن أعلن الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام. 

جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم

أعلنت جامعة حلوان عن برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم جامعة حلوان، المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

الطب 75% والهندسة 60%.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لعام 2023 بالنسب

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الإثنين، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

فتح باب التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 في هذا الموعد

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الإثنين، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

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أخبار التعليم| متاح الآن.. سجل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط .. وفتح باب التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 في هذا الموعد

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