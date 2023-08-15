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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. ترحيل فنان شهير إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل|تفاصيل

صدى البلد

قامت، الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، بترحيل فنان شهير إلى احد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، لقضاء مدة حبسه في القضية 521 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة.

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

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وكان، أكد مصدر قضائي، داخل محكمة القاهرة الاقتصادية، ان فنان شهير  تواجد صباح اليوم في المحكمة الاقتصادية للتوقيع علي نماذج الحبس في القضية الصادر فيها حكم بحبسه سنتين بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين ابراهيم تنفيذا للقانون حتي يتثني ترحيله لمحبسه لتنفيذ مدة العقوبه المحكوم بها .

فنان شهير

 

وكشف المصدر، أن القضية المحكوم فيها تنفيذ لحكم محكمة جنح مستأنف إقتصادية القاهرة في الدعوي رقم 521 لسنة 2021م ، والذي اصبح حكما نهائياً واجب النفاذ والذي صدر بتاريخ 4 يناير 2022م.

 

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