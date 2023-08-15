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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| سجل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 الآن عبر هذا الرابط.. 95% للفني الصحي و85% للتجارة و97.5% للهندسة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

95% للفني الصحي 85% للتجارة.. 97.5 % للهندسة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

يُعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

 

سجل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 الآن .. عبر هذا الرابط

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن أعلن الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.egوذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

تدريب صيفي لطلاب كلية الآثار جامعة القاهرة .. تفاصيل

أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

 

اليوم .. جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ بمعامل الحاسب الالي

تبدء اليوم جامعة حلوان  استقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣  بمعامل الحاسب الآلي المخصصة لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة 2023، المزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر لخدمتهم جميعًا.

 

30 نوفمبر.. غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس
أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.

 

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