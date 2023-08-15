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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بمعامل الحاسب الآلي

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تبدء اليوم جامعة حلوان  استقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣  بمعامل الحاسب الآلي المخصصة لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة 2023، المزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر لخدمتهم جميعًا.

 

حيث إن المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة هي مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، معمل كلية الفنون الجميلة، معمل كلية التربية الرياضية الهرم، وذلك في ظل الحرص على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

 

حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣  ، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للادبي .


رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

و يتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 


خطوات التسجيل  بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

أعمال التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ Jobs Education

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