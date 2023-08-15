مسيرة تركية تدمر موقعًا عسكريًا لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في الحسكة

دمرت طائرة مسيرة تركية، موقعًا عسكريًا عائدًا للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي، في قرى تقع على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" و"الكردية"، في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأفادت وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة شرق سوريا، بأن مسيرة انتحارية (درون) تابعة للقوات التركية، دمرت، مساء الإثنين، موقعا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وأسفر ذلك عن مقتل مجموعة منهم لم يُعرف عددهم بالضبط.

وتابعت المصادر أن الموقع المستهدف، يقع في قرية تل اللبن، الواقعة غرب بلدة تل تمر، في ريف الحسكة، على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي والفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي، والتي تشهد توترًا عسكريًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.