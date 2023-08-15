طارق فهمي: قمة العلمين رسخت للعالم أن فلسطين لاتزال قضية العرب الأولى

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر موقفها واضح بشأن الحق الفلسطيني، وأن اجتماع الأمس بين الرئيس السيسي، ونظيره الأردني و الفلسطيني بالعلمين الجديدة، كان مهما للغاية.

وأضاف طارق فهمي، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن هناك مبادرة عربية، لوقف ما يحدث بفلسطين، وأن هناك مطالب بـ توحيد الصف الفلسطيني، وضرورة وقف الإجراءات الإجرامية من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلي أن نتائج قمة العلمين أكدت على ضرورة انهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وأن الجميع يسعى لحصول الفلسطينيين على حقهم.

ولفت إلي أن البيان الختامي لقمة العلمين يؤكد على ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ويسعى للضغط على إسرائيل لاستمرار عملية السلام.

أوضح أن قمة العلمين رسخت للعالم أن فلسطين لاتزال قضية العرب الأولى.