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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر ووزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحون معرض مسابقة مواهب وقدرات.. صور

خلال افتتاح المعرض
خلال افتتاح المعرض

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور عدد من السفراء وقيادات الأزهر، معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث تحت شعار "إبداع وتميز"، قبل افتتاح فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة"مواهب وقدرات" للموسم الثالث.

وأكد وكيل الأزهر أن الاهتمام بمواهب وقدرات الطلاب يدفعهم إلى التميز ويظهر مواهبهم وينمي قدراتهم، كما يغرس في نفوسهم قيم جديدة مثل التنافس والتعاون مع بعضهم، مؤكدا أن الأزهر يولي الطلاب اهتماما كبيرا لأنه يعتبرهم سفراء له في بلادهم، لذا يحرص على إعدادهم إعدادا كاملا في كل المجالات حتى يكونوا نواة متميزة لأمتهم ولأوطانهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب أكبر دليل على انفتاح الأزهر ووسطيته، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، مشيدة بمواهب الطلاب المتميزة، مؤكدة أن الأزهر له دور كبير في تنمية هذه المواهب وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وضم المعرض لوحات فنية متميزة ومشغولات للطلاب الفائزين والمتقدمين في مسابقة الخط العربي بأنواعه والرسم والزخرفة بأنواعهم والأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات).

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

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وكيل الأزهر ووزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحون معرض مسابقة مواهب وقدرات.. صور

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