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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة: تأثير صادم لسماع الموسيقى على المخ.. ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟.. رقم غير متوقع لبيع معطف نجمة تايتانك

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

كيفية التعامل مع الرجل المتعدد العلاقات النسائية

 

التعامل مع الرجل المتعدد العلاقات النسائية قد يكون تحديًا كبيرًا للنساء في العصر الحديث، قد يشعرن بالحيرة والاضطراب في كيفية التعامل مع هذه الوضعية المعقدة والصعبة، ولكن مع بعض الحكمة والتفكير الواعي، يمكن للنساء التغلب على هذه التحديات والتعامل مع الرجل المتعدد العلاقات النسائية بطريقة صحية.

 

مهما طال الوقت .. 5 أفكار لحياة زوجية سعيدة

 

مع مرور الوقت وتعرض الحياة الزوجية للروتين والضغوط اليومية، يمكن أن يتسلل الملل إلى العلاقة. هذا يشكل إشارة تدل على ضرورة إجراء تغيير وكسر الروتين، وفي هذا التقرير سنقدم لكم بعض الأفكار للسيدات المتزوجات لتجديد الروتين.

 

غدة مهملة يستأصلها الأطباء تلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض

 

تعد الغدة الصعترية من الأجزاء المهمة في الجسم التى تساعد في وقاية عدد كبير من الأمراض ولكن بعض الأشخاص يقومون باستئصالها.

 

لن تتوقع.. ظهور هذه الأعراض يعني الإصابة بسرطان الأمعاء

 

يتم تشخيص الإصابة سرطان المعدة في وقت متأخر، ويساعد اكتشاف الأعراض في وقت مبكر أن في التعافي بسرعة، لذا يجب ملاحظة علامات وأعراض الإصابة يسرطان المعدة لتجنب الإصابة أو أكتشافها مبكرا.

 

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

 

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: عندي خبر حلو .. تقليلا للنفقات في ظل الظروف الحالية وتوفيرا للفلوس التي تنفق علي كريمات العناية بالبشرة والمرتفعة الثمن.

 

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

 

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة.. القهوة من المشروبات المتوفرة في كل منزل تقريبا ولكن هناك العديد من الاستخدامات الجانبية لها.

 

سعر خيالي .. رقم صادم لبيع معطف نجمة تايتانك

 

يعد فيلم تايتانك من أكثر الأعمال الفنية التى أثرت في ملايين المشاهدين في العالم من أجيال مختلفة.

 

عكس المتوقع .. دراسة تكشف تأثير سماع الموسيقى وشرب القهوة على المخ

 

لا يقتصر سماع الموسيقى على الإستمتاع فقط، فقد كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من كلية تاندون للهندسة في جامعة نيويورك، أن الموسيقى والقهوة يمكن أن تساعد على تعزيز الأداء المعرفي.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة العلاقات النسائية غدة الشيخوخة سرطان الامعاء القهوة تايتانك

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