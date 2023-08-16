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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

تسلا تبدأ في بناء مراكز بيانات خاصة بها وتعلن تعيين موظفين جدد

صدى البلد

تقوم تسلا ببناء "مراكز البيانات الأولى من نوعها" ، وفقًا لإعلان وظيفة على صفحة الوظائف الخاصة بها، ونظرًا لأن العلامة التجارية تتجه نحو القيادة الذاتية الكاملة والذكاء الاصطناعي والروبوتات ، فمن المفترض أن متطلبات البيانات الخاصة بها آخذة في الارتفاع ، مما قد يفسر سبب رغبتها في بناء مرافق مخصصة.

مراكز البيانات هي مواقع مادية تُستخدم لتخزين مساحات كبيرة من المعلومات الرقمية والبنية التحتية للحوسبة مثل الخوادم ومعدات الشبكة.

 

وظيفة شاغرة في تسلا هي لمدير برنامج هندسي أول في المقر الرئيسي للعلامة التجارية في أوستن. يستلزم الدور تصميم التخطيط ، ونظام البنية التحتية واختيار التوزيع ، وقيادة التصميم والهندسة الكاملة لمراكز بيانات تسلا، من بين مسؤوليات أخرى مختلفة.

 

لدى معظم عمالقة التكنولوجيا متطلبات مركز البيانات - تشمل بعض الأمثلة خدمات الويب Amazon و Microsoft Azure و Google Cloud Platform.

 

بعد أن تولى ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مسؤولية تويتر (الآن X) العام الماضي ، بدأت تسلا في استخدام أحد مرافق NTT Global Data Centers التي تستخدمها منصة التواصل الاجتماعي في سكرامنتو بعد انتهاء عقد الإيجار ، وفقًا لما ذكرته The Information.

 

تضبط تسلا أنظمتها من خلال جمع المعلومات من ملايين سياراتها الكهربائية التي تجوب الشوارع في جميع أنحاء العالم. في الواقع ، قالت تسلا إن شبكتها مدربة في الوقت الفعلي ببيانات من سياراتها في جميع أنحاء العالم.

 

يؤدي توسيع نطاق جمع البيانات أيضًا إلى إثارة مخاوف بشأن خصوصية البيانات. بين عامي 2019 و 2022 ، شارك موظفو تسلا مقاطع فيديو سجلتها سيارات عملائها على منصة مراسلة داخلية ، وفقًا لرويترز. ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أنه في وقت مبكر من هذا العام ، سرب أحد المبلغين عن المخالفات 100 جيجا بايت من البيانات ، بما في ذلك 23000 ملف.

 

تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا بعضًا من أكثر قوانين حماية البيانات صرامة في العالم. إذا ثبتت إدانة تسلا ، فقد تواجه غرامات بمليارات الدولارات.

 

قد تحتاج تسلا إلى مراكز بيانات لمحطة الطاقة الافتراضية وأعمال تخزين الطاقة أيضًا. يمكن لعملاء تسلا المشاركة في برنامج تقليل الحمل في حالات الطوارئ (ELRP) ، حيث يمكن لبرنامج Powerwall للعملاء إعادة توجيه الطاقة مرة أخرى إلى الشبكة أثناء حالات الطوارئ ، والحصول على تعويض عن ذلك. 

تسلا Google Amazon الذكاء الاصطناعي القيادة الذاتية

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