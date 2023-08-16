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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلقت ضرتها بنفسها.. محطات في حياة المرأة الحديدية علوية جميل

صدى البلد

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة علوية جميل  والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم لعام 1994، وقد  اشتهرت فى السينما المصرية بتقديم أدوار المرأة القوية.

اسمها الحقيقي “اليا صابات خليل مجدلاني” من أصول لبنانية يهودية، هاجر أهلها إلى مصر بعد إشهار إسلامهم، وولدت في 15 ديسمبر عام 1910، وتعلمت بمدرسة الراهبات بالإسكندرية.

اختار اسمها الفني الفنان “يوسف وهبي” وبدأت حياتها الفنية في فترة الثلاثينات وقامت بالمشاركة في عدد من المسرحيات وانضمت لعدد من الفرق المسرحية منها "رمسيس" مع يوسف بك وهبي،  وفرق "جورج أبيض، سلامة حجازي، عزيز عيد".

تزوجت وهي في سن الـ 16 عاما، وأنجبت من زوجها الأول قبل انفصالها عنه، 3 أبناء هم جمال ومرسي وإيزيس،  ثم تزوجت من الفنان محمود المليجي ولم تنجب منه أي أبناء.

زواج محمود المليجي وعلوية جميل
استمر زواج محمود المليجي وعلوية جميل لمدة 44 سنة، وأطلق المليجي عليها لقب "المرأة الحديدية" بسبب شدتها ومنعها له من استضافة أصدقائه في المنزل للسهر، ورقابتها الشديدة عليه بسبب حبه للنساء وجاذبيته.

عرف عليها المليجي امرأتان أولها كانت الفنانة “ درية أحمد” زميلته في فرقة إسماعيل ياسين بالمسرح، وعند معرفة علوية جميل بالخبر أجبرت المليجي على الابتعاد عنها، وأجبرت الراحل إسماعيل ياسين على طردها من الفرقة.

بعد فترة وقع محمود المليجي في حب الممثلة ذات الأصول اللبنانية فوزية الأنصاري، وقرر الزواج منها، لكن علمت علوية جميل وأجبرت المليجي على تطليق فوزية بعد 3 أيام من الزواج، ثم اتصلت هاتفيا بالعروس وقالت لها بنفسها: “أنتي طالق يا فوزية”.

ورغم حبها الكبير للفنان محمود المليجى الا انها كانت لا تسمح له باستقبال أصدقائه في المنزل، وظل معها حتى وافته المنية عام 1983، رغم أنها تكبره في العمر بسنوات طويلة، ورغم ارتباطه بقصص حب كثيرة وزيجات متعددة كانت دائما تنتهي بالطلاق بناء على أوامر من علوية جميل، واعتزلت السينما بعام 1964.
رحلت علوية جميل عام 1994 عن عمر ناهز 83 عاما، وبعد وفاتها اكتشفت الزيجة الثالثة لمحمود المليجي من الفنانة الراحلة سناء يونس التي ظلت زوجة للمليجي حتى وفاته.

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