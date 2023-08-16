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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة نخل يتفقد مشروعات الخدمات بالقرى

تفقد المشروعات الخدمية
تفقد المشروعات الخدمية بقرى مركز نخل

تفقد محسن سالم  ،  رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء ، عدد من المشروعات الخدمية بالتجمعات التابعة  للقرى، وكذلك تفقد  عدد من التجمعات التنموية بقرى المركز  لضمان تقديم الخدمات ، في إطار مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين ..حيث قام  بزياره ميدانية لتجمع الغبيه بقرية السلام،  الذي يتم انشاؤه حديثا بالجهود الذاتية للمواطنين.


حياة كريمة:

وقد التقي رئيس مدينة نخل بعدد من المواطنين  المقيمين في للتجمع،   وتم الاستماع لمطالبهم  ، من اجل تنميه واعمار التجمع بما يحقق حياة كريمة للمواطنين .

وأكد محسن،  أنه  تم  الانتهاء من حفر عدد من  الآبار الجوفية ، واستصلاح أراض  لزراعتها بالمحاصيل والخضروات، لسد احتياجات المواطنين بالتجمع .

رافقه في  الجولة مرزق رزيق سكرتير عام مدينه نخل، والمهندس عبد المحسن محمد إبراهيم رئيس قسم الكهرباء بمجلس مدينه نخل  ، ومهند مصطفي مدير مكتب رئيس المدينة.

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نخل مشروعات الخدمات المواطنين قرى

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