رئيس مدينة نخل يتفقد مشروعات الخدمات بالقرى

تفقد محسن سالم ، رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء ، عدد من المشروعات الخدمية بالتجمعات التابعة للقرى، وكذلك تفقد عدد من التجمعات التنموية بقرى المركز لضمان تقديم الخدمات ، في إطار مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين ..حيث قام بزياره ميدانية لتجمع الغبيه بقرية السلام، الذي يتم انشاؤه حديثا بالجهود الذاتية للمواطنين.



حياة كريمة:

وقد التقي رئيس مدينة نخل بعدد من المواطنين المقيمين في للتجمع، وتم الاستماع لمطالبهم ، من اجل تنميه واعمار التجمع بما يحقق حياة كريمة للمواطنين .

وأكد محسن، أنه تم الانتهاء من حفر عدد من الآبار الجوفية ، واستصلاح أراض لزراعتها بالمحاصيل والخضروات، لسد احتياجات المواطنين بالتجمع .

رافقه في الجولة مرزق رزيق سكرتير عام مدينه نخل، والمهندس عبد المحسن محمد إبراهيم رئيس قسم الكهرباء بمجلس مدينه نخل ، ومهند مصطفي مدير مكتب رئيس المدينة.