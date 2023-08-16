قصص تيليجرام Telegram متاحة أخيرًا للجميع.. إليك الطريقة

يعد تيليجرام Telegram هي من بين أبرز تطبيقات المراسلة المشفرة، ويستخدم على نطاق واسع ويحتوي على ميزات رائدة في قسم الإعدادات، لذا قرر مطوروا التطبيق إضافة دعما للميزة الأكثر طلبا وهي القصص أو Stories.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice"، طرح تطبيق تيليجرام ميزة القصص “Stories” للمستخدمين جميعهم عبر تحديث جديد بعد أن كانت متاحة لمشتركي الإصدار المدفوع "بريميوم" خلال الشهر الماضي، والتي تتيح لهم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء لفترة قصيرة يمكن أن تنتهي صلاحيتها خلال 6 أو 12 أو 24 أو 48 ساعة.

وتظهر ميزة القصص أعلى محادثات تيليجرام في مساحة قابلة للتمدد، ويمكن استعراض أي قصة بالضغط عليها مع إمكانية إرسال رد برسالة نصية، وكذلك التفاعل معها من خلال الرموز التعبيرية على غرار حالات واتساب.

وعندما تنشر قصصك الخاصة، تحصل على الحرية الكاملة لإضافة ملصقات، وعلامات الموقع، ورسومات الشعار المبتكرة، والنص، والتعليقات الوصفية المصاحبة لمشاركتك.

وعلى غرار واتساب، يمكنك اختيار من يرى قصصك باستخدام أربعة خيارات، بعضها قابل للتكوين مثل الجميع، وجهات الاتصال الخاصة بي، والأصدقاء المقربون، وجهات الاتصال المحددة.

وهناك أيضا قائمة استبعاد دائمة منفصلة، وستنتقل القصص التي تنشرها إلى صفحة ملفك الشخصي، ويمكنك اختيار إبراز بعضها في عرض الشبكة، تماما مثل طريقة العرض التي تبرز بها قصة إنستجرام.

وعلى عكس ميزة القصص على منصات "ميتا" والتي تختفي بع 24 ساعة من نشرها، يتيح لك تيليجرام تعيين حد انتهاء صلاحية قصتك والاختيار من بين 6 أو 12 أو 24 أو 48 ساعة.

ويمكنك أيضا تعديل أي جانب من جوانب القصة بعد تحميلها، دون البدء من نقطة الصفر، هذا يعني أنه يمكنك تغيير موضع الملصقات والأخطاء المطبعية في التسمية التوضيحية وقائمة الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة القصة.

كيفية إنشاء قصة على تيليجرام

الخطوة الأولى : افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك.

الخطوة الثانية: اضغط على رمز القصص أو "Stories" الموجود في شريط الأدوات السفلي.

الخطوة الثالثة: اضغط على رمز "+" لإنشاء قصة جديدة.

الخطوة الرابعة: اختر الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها إلى قصتك.

الخطوة الخامسة: اضغط على "مشاركة" لمشاركة القصة مع جهات الاتصال الخاصة بك.

الخطوة السادسو: حدد مؤقت لقصتك بحيث تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية معينة والاختيار من بين 6 أو 12 أو 24 أو 48 ساعة.