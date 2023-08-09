في ثوان.. أسهل الطرق لحذف حساب تيليجرام نهائيا

يعد تطبيق تيليجرام Telegram، هو أحد أفضل برامج المراسلة الفورية المشفرة الموجودة في السوق، ولكن إذا لم يكن يستخدمه معظم الأشخاص في دائرة معرفتك، فلن تجد من تراسله عبر التطبيق ولن يكن ذو فائدة كبيرة حينها.

فإذا رأيت نفسك تستخدم تطبيق تيليجرام بشكل أقل مما كان عليه عندما قمت بتثبيته لأول مرة، فقد ترغب في التفكير في حذف حسابك واستخدام تطبيق مراسلة آخر مثل واتساب بدلا من ذلك، في هذه المقالة، نقدم لك طريقتين سريعتين لحذف حساب تيليجرام الخاص بك نهائيا.



احذف حساب تيليجرام باستخدام جهاز الكمبيوتر

الخطوة الأولى: قم بتشغيل متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتقل إلى صفحة حذف حساب تيليجرام من هنا.

الخطوة الثانية: أدخل رقم هاتفك واضغط على التالي.

الخطوة الثالثة: قم بتشغيل تطبيق تيليجرام على هاتفك، افتح سلسلة المحادثة باستخدام تيليجرام وحدد موقع الرمز الذي تم إرساله إليك.

الخطوة الرابعة: أدخل رمز التأكيد هذا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

الخطوة الخامسة: حدد حذف حسابي على تيليجرام، يمكنك اختيار تقديم سبب لحذف حسابك.

الخطوة السادسة: انقر فوق حذف الحساب Delete Account، قم بتأكيد اختيارك في المربع المنبثق بالنقر فوق نعم، احذف حسابي.

احذف حساب تيليجرام باستخدام هاتفك الذكي



الخطوة الأولى: قم بتشغيل تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي.

الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة قائمة الاختصارات في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

الخطوة الثالثة: انقر فوق خيار الإعدادات من القائمة الجانبية المنبثقة.

الخطوة الرابعة: حدد الخصوصية والأمان.

الخطوة الخامسة: قم بالتمرير لأسفل وحدد موقع قسم “حذف حسابي”.

الخطوة السادسة: اضغط على “إذا كنت بعيدًا عن”.

الخطوة السابعة: حدد الفترة الزمنية المناسبة لحذف الحساب، أقل مقدار من الوقت يمكنك اختياره هو شهر واحد.