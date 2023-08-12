حجب برقية الأزرق للأبد.. 8 دول تحظر تطبيق تيليجرام آخرها العراق

خلال الأسبوع الماضي، حجبت السلطات العراقية تطبيق المراسلة الروسي تيليجرام Telegram، وقالت وزارة الاتصالات العراقية إن الحجب يعود لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون.

وتعد العراق الدولة السادسة عشر التي تحظر تطبيق تيليجرام ضمن حدودها حتي الآن، فعلى مدار السنوات الماضية قامت أكثر من 10 دول حول العالم بحجب خدمة المراسلة المشفرة، وحظر مواطنيها من تنزيل التطبيق واستخدامه مرة أخرى ولكل دولة سببا مختلفا بررت به سبب الحجب، وسنوضح لك خلال تقريرنا التالي الدول التي حظرت تيليجرام حتى الآن.



دول حظرت تيليجرام

1. البرازيل:

قامت البرازيل بحظر تطبيق تيليجرام في شهر إبريل الماضي، وأدعت السلطات البرازيلية أن خدمة المراسلة فشلت في تقديم بيانات عن مطلوبين يستخدمون تيليجرام تسببوا في عدة هجمات على المدارس في البرازيل، وأمرت المحكمة مشغلي الاتصالات ومتاجر التطبيقات بحذف هذا التطبيق على الفور كما تم تغريم الشركة المالكة للتطبيق بمليون ريال برازيلي (حوالي 200 ألف دولار).

2. روسيا:

الغريب في الأمر أن الدولة الروسية قامت بحظر تطبيق تيليجرام أيضا، وهي الموطن الأصلي لمطور التطبيق الروسي بافيل دوروف، وكانت روسيا قد حجبت تيليجرام في إبريل من عام 2018 بعد رفض الخدمة تسليم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مفاتيح فك تشفير الرسائل لمنعها من الوصول لبيانات المستخدمين، مما يعتبر انتهاكا لقوانين مكافحة الإرهاب الروسية، وذلك بعد أن استخدمت عدة منظمات إرهابية بما فيها داعش تطبيق تيليجرام للتواصل فيما بين عناصرها.

وبعد عامين من حجب التطبيق بالبلاد وبالتحديد في 18 يونيو عام 2020، قررت الحكومة الروسية رفع الحظر عن تطبيق التواصل تيليجرام بعد أن أعلنت الخدمة عن نيتها في المساعدة بمكافحة الإرهاب بالدولة.

3. الصين:

منعت الحكومة الصينية الوصول إلى خدمة تيليجرام في شهر يوليو من عام 2015، بعد أن استخدم محامو حقوق الإنسان الصينيون منصة المراسلة لانتقاد الحكومة والحزب الشيوعي الصيني، كما أفادت بعض التقارير التقنية مؤخرا، بأن نظام شاومي يصنف تيليجرام على أنه تطبيق خطير في الصين مما يمنع المواطنين من تثبيته على أجهزتهم، وذاك جزء من جهود الدولة الآسيوية لفرض قيودا أو حظرا تاما على العديد من المنصات التواصل العالمية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وواتساب وجوجل، حيث تقوم السلطات الصينية بتقييد الوصول إلى المواقع الأجنبية لأسباب سياسة في المقام الأول ولكن أيضاُ لاحكام سيطرتها على مواطنيها.

4. إيران:

أصدرت المحكمة الإيرانية العامة في طهران خلال شهر إبريل من عام 2018، قرار بحظر تطبيق تيليجرام بـ إيران، حيث ادعت أن التطبيق أجنبي ولا يراعي القوانين الإيرانية وأن الجهات المختصة كانت قد رصدت نشاطا ينتهك أمن الجمهورية الإسلامية ومصدرها التطبيق، كما أنه خلق مناخا مناسبا لنشاط الجماعات الإرهابية.

5. البحرين:

في شهر يونيو من عام 2016، لم يتمكن مستخدمي تيليجرام في دولة البحرين من استخدام تطبيق المراسلة بشكل طبيعي، بعد أن بدأ بعض مزودي خدمة الإنترنت في المنامة في حجب تيليجرام دون إبدا أسباب لذلك.

6. أندونيسيا:

حظرت وزارة الاتصالات والمعلومات الإندونيسية الخوادم الخاصة بمنصة تيليجرام في البلاد في 17 نوفمبر من عام 2017، دون توضيح الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار.

7. الهند:

خلال عام 2019 قام بعض مزودي خدمة الإنترنت في الهند بحظر تيليجرام في الدولة، بعد أن ادعت الحكومة المركزية الهندية أن سبب الرئيسي وراء قيامها بحجب تطبيق المراسلة هو بسبب نشر مقاطع مرئية تسيء للأطفال.

8. العراق:

أصدرت الحكومة العراقية قرارا بحظر تطبيق تيليجرام بدءا من 5 أغسطس 2023، وادعت أن منصة التراسل رفضت كشف هوية مسربي البيانات الشخصية للعراقيين عبر قنوات خاصة تقوم لإرسال المعلومات و العناوين المدنية و يعد هذا التسريب هو الاخطر و الأكبر في تاريخ العراق.