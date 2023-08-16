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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يصل السعودية للانضمام إلى صفوف الخليج.. صور

محمد شريف
محمد شريف

وصل المحترف المصري محمد شريف  اليوم، الأربعاء، إلى المملكة العربية  السعودية، استعدادا للانضمام إلى صفوف فريق الخليج، قادما من الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر “تويتر” بصفقة محمد شريف، حيث نشر صورا فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن صفقة محمد شريف للخليج السعودي بلغت نحو مليون و800 ألف دولار، سيحصل عليها النادي الأهلي، مقابل رحيل اللاعب.

وكان محمد شريف رفض عرض التجديد للأهلي وتمسك بقرار الرحيل لصفوف الخليج السعودي.

ويستعد محمد شريف للمشاركة مع الخليج أمام اهلي جدة في المباراة المقبلة للفريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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