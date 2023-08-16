منسق عام الحوار الوطني يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز.

فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية”.

وأضاف السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عرضته قناة "إكسترا نيوز": "وإنني إذ أتقدم لجميع المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان".

وتابع: "أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".