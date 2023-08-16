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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ميدبنك يدعم الشباب من خلال تنظيم ندوات توعية عن الشمول المالي

صدى البلد

نظم ميدبنك ندوات الشمول المالي احتفالا باليوم العالمي للشباب والذي عُقد في مركز شباب المعادي خلال الفترة من 11 أغسطس حتى 13 أغسطس 2023. شارك ميدبنك ببعض الندوات للتوعية المالية بهدف دعم وتمكين الشباب ورفع وعيهم المالي من خلال تقديم جلسات توعية لنشر الثقافة المالية و الرقمية و تعريف الشباب عن المنتجات و الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك و ذلك لتعزيز الشمول المالي.

شملت الندوات جلسات قام بتقديمها إ"دارة الشمول المالي" بميدبنك والتي تهدف الى دعم الشمول المالي والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والسيدات وتطوير قدراتهم و ذلك من اجل اعدادهم للحياة العملية، مما يساهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ونشر الوعي المصرفي لديهم، وذلك إيماناً من ميدبنك بأهمية دور الشباب في تنمية المجتمع. بالاضافة الي ذلك، شملت الندوات جلسات عن أهمية التعامل مع البنوك وكيفية اصدار البطاقات الالكترونية بأنواعها المختلفة واخيرا  تفاصيل عن حسابات الشمول المالي. وقد قام موظفي البنك بفتح حسابات الشمول المالي واصدار البطاقات المدفوعة مقدما بعد جلسات التوعية حيث ان ميدبنك يضع عملائه والشباب على رأس اولوياته.

أعربت أمنية ِشاهين رئيس قطاع التجزئة المصرفية، عن سعادتها بمشاركة ميدبنك في ندوات الشمول المالي للشباب، مؤكده ان دعم الشباب يأتي تحت شعار ميد بنك "نعمل لمستقبلك" حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز آليات الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية. مؤكداً ان ميدبنك يهدف الى تمكين الشباب ودعمهم من خلال اتاحة منتجات مصرفية متميزة تقدم خصيصا لهم و ايضا تقديم جلسات لزيادة الوعي المالي بما يتماشي مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب ودعمهم.

جدير بالذكر ان ميدبنك عقد ندوات تثقيفية في محافظات مصر لأكثر من 1500 شخص لرفع الوعي المالي للشباب في العام الماضي. وكانت جولة في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، بجامعة حلوان وجامعة ٦ أكتوبر ونادي بورسعيد الرياضي، في إطار فعاليات الشمول المالي للاحتفال باليوم العالمي للشباب خلال العام الماضي.

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