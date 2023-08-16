ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر الجزيل للرئيس السيسي

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى سيصدر البيانات الكافية بما يحدث وما عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخرجات الحوار حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع شاشة إكسترا نيوز: "أعبر عن ما دار بالجلسة الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطنى وهو الشكر الجزيل للرئيس السيسي وهو استكمال للمبادرة التي طرحها الرئيس السيسي للحوار الوطنى".

وتابع أن بداية الحوار الوطني كانت من رئيس الجمهورية ورعاية الحوار الوطنى من قبل الرئيس السيسي والاستجابة لمقترحاته حتى اجتماع مجلس أمناء المنعقد حاليا استقبلوا اهتمام الرئيس السيسي بترحاب شديد وشكر أشد.

وقال المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار يعبر عن كل الأطياف في مصر من موالين ومعارضة وشباب ومرأة وكل أطياف الشعب المصري وكنا متأكدين من استجابة الرئيس السيسي.

مُقترحات تشريعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".



