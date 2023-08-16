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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخصر منحوت .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها في الساحل |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.


وظهرت هيفاء وهبى في الصور بإطلالة جريئة ومثيرة صيفية متبعة أبرز صيحات صيف وربيع 2023 وهو فستان ستان كشف عن خصرها المنحوت واتسم بستايل فساتين سندريلا.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الخفيف وقامت بترك شعرها على طريقة الكيرلى.


 وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد هيفاء ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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اطلاله جريئه الفنانة هيفاء وهبي ة هيفاء وهبي

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