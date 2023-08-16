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تحقيقات

البورصة السلعية تقضي على المحتكرين والتخزين غير الشرعي لـ السكر |قرار مهم

صدى البلد

تتواصل جهود أجهزة الدولة المصرية لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة أزمة الغلاء ومحاولات الاحتكار من بعض التجار، كما يجرى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر الخاصة بالسلع الغذائية والأساسية والسلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلى، وهو الذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو الذى يتوازى مع ضخ المزيد من السلع الإستراتيجية فى المجمعات الإستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

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طرح السكر في البورصة

طرح السكر في البورصة

وفي هذا السياق، صرح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع أنه اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد، تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

وأعلنت  البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx , وأن أول جلسة تداول لسلعة السكر ستكون غدا  الخميس.

البورصة السلعية شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء في يناير عام 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر 2020، بهدف وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية مهمة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وذلك عبر منصة إلكترونية.

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التموين: تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع يؤدي إلى استقرار أسعاره

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طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

وأضاف عشماوي أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة، لافتا أنه جار دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالعزيز، إن تداول السكر في البورصة السلعية قرار مهم يعمل على إحداث نوع من التوازن بين سعر السلعة والمعروض منها، حال توافر السلعة مع وجود رقابة حقيقية على الأسواق، ما يؤدي إلى تهميش دور المحتكرين.

سعر السكر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي
طرح السكر بالبورصة

أسعار السلع الأساسية

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن طرح السكر في البورصة يعمل على القضاء على الأزمات السلعية بطرق أكثر واقعية، إذ يتم توزيع تلك السلع عبر المتاجر التموينية بنسب محددة لكل فرد، لأنه في حال عدم توافر السلعة وفي ظل غياب الرقابة سيعود المحتكر من جديد، بعد إضافة سلسلة أخرى من حلقات التسويق، وهي البورصة.

وجاءت متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، كالآتي:

  • كيلو الأرز المعبأ: 27.19 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.
  • كيلو الفول المعبأ: 37.77 جنيها، بارتفاع 1.3 جنيه.
  • كيلو الدقيق المعبأ: 22.05 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.
  • لتر زيت عباد الشمس: 63 جنيه، بانخفاض 1.12 جنيه.
  • كيلو السكر المعبأ: 24.24 جنيه، بانخفاض 1.03 جنيه.
  • كيلو المكرونة المعبأة: 23.13 جنيه، بانخفاض 16 قرشا.
  • كيلو العدس المعبأ: 45.56 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.
  • لتر زيت الذرة كريستال: 75.11 جنيه، بارتفاع 3.31 قرشا.
  • البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.64 جنيه، بارتفاع 6 قروش.
  • كيلو اللحوم الطازجة: 312.45 جنيه، بانخفاض 1.36 جنيه.
  • كيلو الدواجن الطازجة: 88.38 جنيه، بارتفاع 2.15 جنيه.
  • كيلو الأرز السائب: 25.66 جنيها، بانخفاض 74 قرشا.
  • كيلو الفول السائب: 37.05 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.
  • كيلو الجبن الأبيض: 108.45 جنيه، بارتفاع 3.25 جنيه.
  • كيلو الجبن الرومي: 204.82 جنيه، بارتفاع 8.05 جنيه.
  • لتر اللبن السائب: 21.57 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.
  • كيلو المسلى الصناعي: 63.14 جنيه، بارتفاع 2.57 جنيه.
  • لتر اللبن المعبأ: 29.15 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.
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