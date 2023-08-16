أخبار الفن.. محمد ممدوح يكشف عن أصعب مشاهد وش في وش.. والإعلان عن جدول حفلات مهرجان القلعة

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشف الفنان محمد ممدوح عن أصعب مشهد قام بتصويره فى فيلمه الجديد وش في وش والذى طرح فى السينمات بداية من مساء أمس الثلاثاء.



وقال ممدوح في تصريح خاص لصدى البلد إن أصعب مشهد صوره فى الفيلم كان مشهد الحريق الذى نشب فى شقته ضمن أحداث الفيلم.



طرحت شركة العدل جروب، أغنية "هنرقص"من فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان بعد نجاح عرضه في دور السينما بمصر و دول الخليج.

أغنية "هنرقص" كلمات وألحان أحمد العدل توزيع وميكس وماستر الهامي دهيمة و احمد حسام.

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وكشف لنا عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة للدراما والسبب وراء عدم تكريم الفنانة عبلة كامل، وتفاصيل جوائز المهرجان هذا العام.

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان دب دب عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وتعتبر هذه الأغنية الخامسة لأحمد سعد خلال هذا الموسم بعد طرحه أغنية "اختياراتي وهلا بيك يامدلع وياليالي مع روبي والفلوس.



يحيي المطرب ياسين التهامي حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يوم الثلاثاء ٥ سبتمبر المقبل ويسبقه في الحفل المنشد أحمد العمري وفرقته.

طرح منذ قليل المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.



احتفل صناع مسلسل "الليلة كبيرة" بانتهاء تصوير جميع مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي ليدخل مرحلة المونتاج؛ تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وحضر نهاية التمصير جميع أبطال المسلسل وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية بعد تقطيع التورتة.

في أجواء مليئة بالحماس والترقب احتفل مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم بانطلاق دورته الرابعة ليلة أمس ١٥ آب في مركز الحسين الثقافي وسط العاصمة الأردنية.