أخبار الفن.. محمد ممدوح يكشف عن أصعب مشاهد وش في وش.. والإعلان عن جدول حفلات مهرجان القلعة

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.
محمد ممدوح يكشف أصعب مشهد صوره بفيلم وش في وش
كشف الفنان محمد ممدوح عن أصعب مشهد قام بتصويره فى فيلمه الجديد وش في وش والذى طرح فى السينمات بداية من مساء أمس الثلاثاء.
وقال ممدوح في تصريح خاص لصدى البلد إن أصعب مشهد صوره فى الفيلم كان مشهد الحريق الذى نشب فى شقته ضمن أحداث الفيلم.
طرح أغنية هانرقص من فيلم "ع الزيرو"
طرحت شركة العدل جروب، أغنية "هنرقص"من فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان بعد نجاح عرضه في دور السينما بمصر و دول الخليج.
أغنية "هنرقص" كلمات وألحان أحمد العدل توزيع وميكس وماستر الهامي دهيمة و احمد حسام.
أشرف زكي: أعمال خارج رمضان تنافس بمهرجان القاهرة للدراما.. ومفاجأة حول عبلة كامل
التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وكشف لنا عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة للدراما والسبب وراء عدم تكريم الفنانة عبلة كامل، وتفاصيل جوائز المهرجان هذا العام.
دب دب.. أحمد سعد يطرح خامس أغانيه في هذا الموسم | فيديو
طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان دب دب عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وتعتبر هذه الأغنية الخامسة لأحمد سعد خلال هذا الموسم بعد طرحه أغنية "اختياراتي وهلا بيك يامدلع وياليالي مع روبي والفلوس.
تفاصيل حفل ياسين التهامي في مهرجان القلعة
يحيي المطرب ياسين التهامي حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يوم الثلاثاء ٥ سبتمبر المقبل ويسبقه في الحفل المنشد أحمد العمري وفرقته.
تامر عاشور يطرح "عديت" على اليوتيوب | فيديو
طرح منذ قليل المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.
أبطال مسلسل "الليلة كبيرة" يحتفلون بانتهاء تصويره| صور
احتفل صناع مسلسل "الليلة كبيرة" بانتهاء تصوير جميع مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي ليدخل مرحلة المونتاج؛ تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.
وحضر نهاية التمصير جميع أبطال المسلسل وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية بعد تقطيع التورتة.
التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي
في أجواء مليئة بالحماس والترقب احتفل مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم بانطلاق دورته الرابعة ليلة أمس ١٥ آب في مركز الحسين الثقافي وسط العاصمة الأردنية.