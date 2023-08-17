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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات 2023.. موعد ورابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى… انتهاء مهلة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية . 

 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقديم لطلاب الثانوية.. وتستعد للعام الدراسي الجديد

 

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الثانوية، حيث تستعد الجامعة للعام الدراسى الجديد، بأقوى الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية.


بعد انخفاض الحدود الدنيا بتنسيق للكليات.. فرصة ذهبية للحصول على منح بالجامعات الأهلية

 

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

 

انتهاء مهلة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 غدا.. والنتيجة من هنا

 

تنتهي غدا الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 ، مهلة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 على الرابط الالكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم.


تنسيق الجامعات 2023 .. موعد ورابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.


تنسيق الكليات 2023 .. الطب ٨٠٪  و العلوم 55% نكشف تفاصيل الاتحاق بالجامعات الاهلية 2023

 

تتابع وزارة التعليم العالى و البحث العلمي  استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الاهلية 2023 و الجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023 ، حيث تم فتح باب التسجيل الثلاثاء 15 اغسطس .

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