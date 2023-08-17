بسمة وهبة: كل الآراء جرى التعبير عنها بحرية مطلقة في جلسات الحوار

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني في كل المحاور شيء عظيم، مشيرةً إلى أن رئيس الجمهورية أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تقدمه بالشكر للمشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات.

استجاب الرئيس السيسي للحوار الوطني وجلساته

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أثناء الحوار، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي فورا لمخرجات المناقشات بالإشراف القضائي على الانتخابات، وهو ما يعني أن أي شيء خرج من الحوار الوطني وجلساته استجاب الرئيس السيسي له".

وتابعت الإعلامية: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن أي مخرجات ستكون في سلطته كرئيس جمهورية يمكن اعتبارها تم تنفيذها فورا"، مشيرةً إلى أن جلسات الحوار كانت تذاع على الهواء وشارك الناس فيها سواء كانوا مؤيدين للدولة أو مختلفين معها، وجرى التعبير عن كل الآراء بحرية مطلقة.