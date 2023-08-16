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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مرة بالتاريخ.. روسيا تنجح في هبوط محطة فضائية بالمنطقة القطبية للقمر

الآلية الروسية Luna-25
الآلية الروسية "Luna-25"

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الأربعاء، أنه في الآونة الأخيرة أطلقت روسيا صاروخ "سويوز" بالمحطة الآلية باسم "Luna-25".

ووفقا للسفارة في بيان لها، فإن بذلك أصبحت هذه المحطة أول محطة في تاريخ العالم التي قامت بهبوط سلس في المنطقة القطبية للقمر مع تضاريس صعبة وقد هبطت جميع أسلافه في المنطقة الاستوائية.

وبالإضافة إلى المهمة الرئيسية وهي تجربة آلية الهبوط الناعم سيقوم الجهاز بدراسة الهيكل الداخلي للقمر وإجراء استكشاف للموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، وكذلك التحقيق في تأثير الأشعة الكونية والإشعاع الكهرومغناطيسي على سطح القمر.

في القاهرة روسيا السفارة الروسية المنطقة القطبية للقمر القمر سطح القمر استكشاف القمر

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