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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ثروت الخرباوي: عمر عبدالرحمن كان يجند المصريين في السعودية لصالح الإخوان

المفكر والخبير في
المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إن الجماعة التي اغتالت الرئيس الراحل أنور السادات هم إخوان قلبًا وقالبًا، وتربوا تربية إخوانية، مثل طه السماوي وعمر عبد الرحمن مُنظّر الجماعة.


وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"،  أن عمر عبد الرحمن حصل على دكتوراه بعنوان "موقف الإسلام من خصومه، أي أن كل الناس أعداء للإسلام، وأحضر كتب سيد قطب واستدل بها في رسالته.

وذكر أن الإخوان عملوا في السر في السعودية في فترة الستينيات، وعمر عبد الرحمن كان من بين تنظيمات الإخوان السرية في السعودية حيث كان من الدعاة للإخوان في السعودية، وكان يقيم مقرأة يجند من خلالها الشخصيات المصرية العاملة في السعودية، ثم يتسلم أعضاء آخرون من الإخوان الأعضاء الجدد.

 

 نأخذ منه النظرية العامة لفكرته

وأكد أن هناك علاقة قوية جدا بين عمر عبد الرحمن والدكتور يوسف القرضاوي، وكان عمر يعتبر نفسه تلميذ القرضاوي، ويرى أنه "فقيه هذه الأمة، وكل ما يفتي به في المعاملات يجب الأخذ به، وفي فقه الجهاد نأخذ منه النظرية العامة لفكرته".

ثروت الخرباوي أنور السادات محمد الباز سيد قطب الإخوان

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