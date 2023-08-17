تنطلق السبت والموبايل ممنوع|10 معلومات عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تنطلق السبت القادم الموافق 19 أغسطس 2023 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وذلك في جميع محافظات الجمهورية .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قد أنهت كافة اسعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من السبت القادم ، مشددة على أنه سيتم اتباع نفس الضوابط التي تم اتباعها في امتحانات الدور الأول بنفس درجة الاهتمام بعمليات التأمين المشدد لكافة مراحل سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 :

إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يبلغ 118.605 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

يدخل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اي طالب رسب في مادة او مادتين على الاكثر في نتيجة الدور الاول

لا تغيير في شكل و نظام امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني

هناك غرف عمليات في جميع المديريات تتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاضافة لغرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر وزارة التربية والتعليم

سيتم حظر حيازة الموبايل في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب والمعلمين

سيتم تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لضبط اي وسائل غش يخفيها الطلاب

سيحصل الطالب على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الاول

لن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في الدور الثاني إلا اذا كان لديه عذر مرضي قهري ادى لتأجيل الامتحانات للدور الثاني بعد تقديم الاثباتات والحصول على اذن رسمي من وزارة التربية والتعليم

في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء الامتحان هناك لجان ستراجع نموذج الاجابة لاجراء اي تعديلات لازمة قبل التصحيح

لن يتم السماح بالغش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وسيتم تحرير محاضر للغشاشين وتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي سابق لها ، أن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة ، من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 وينتهى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 .