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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الأوكراني: لن ندخل في مفاوضات مع روسيا لتجديد عقد عبور الغاز

الغاز الروسي
الغاز الروسي

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، إن كييف لن تدخل محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد عبور الغاز الروسي في أراضيها الذي من المقرر أن ينتهي في العام المقبل.

وأوضح جالوشينكو في تصريحلات إذاعية، أن أوكرانيا لن تكون طرفا في محادثات مع روسيا، وهذا أمر مرفوض تماما.

وأضاف جالوشينكو أن هناك احتمالات كبيرة بان تتخلص الدول الأوروبية من استخدام الغاز الروسي، وألا يكون هناك طلب عليه في أوروبا.

وأشار وزير الطاقة الأوكراني إلى أنه في العالم القادم سنري إن كانت الدول الأوروبي بمقدروها الاستمرار بدون الغاز الروسي بشكل كامل، لافتا إلى أنه بالفعل الظروف مواتية لذلك.

وقالت روسيا، في وقت سابق، إنها ستدرس تمديد العقد الذي يسمح لها بإرسال الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية لما بعد 2024 إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بوقف الاعتماد على الغاز الروسي كلية بحلول 2027، لا يزال بحاجة لـ إمدادات الغاز.

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